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        Denizanaları hamsinin besin kaynaklarının azalmasına neden olabilir

        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Bat, deniz suyu sıcaklığındaki artış nedeniyle Karadeniz'de sıklıkla görülen denizanalarının hamsinin besin kaynakları arasında yer alan zooplankton organizmaların azalmasına neden olabileceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 11:36 Güncelleme: 19.10.2024 - 11:43
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        Denizanaları hamsinin besin kaynaklarının azalmasına neden olabilir
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        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Bat, deniz suyu sıcaklığındaki artış nedeniyle Karadeniz’de sıklıkla görülen denizanalarının hamsinin besin kaynakları arasında yer alan zooplankton organizmaların azalmasına neden olabileceğini belirtti.

        Bat, AA muhabirine, Samsun ve Sinop sahillerinde yaptıkları bilimsel araştırmalarda, Karadeniz kıyılarında denizanası varlığında artış yaşandığını gözlemlediklerini söyledi.

        Yaşanan artışın en önemli nedeninin deniz suyu sıcaklığındaki değişim olduğuna dikkati çeken Bat, "Bunların kıyılarda son yıllarda daha çok artmasının nedenlerinin başında sıcaklık geliyor. Sıcaklığın belli bir düzeyde olması denizanalarının optimum büyümesine veya üremesine neden oluyor. Dolayısıyla bu bölgelerde sıcaklığın normal derecelere düşmemesinden ötürü artışlar gözlemleniyor." diye konuştu.

        Bat, denizanalarının kıyılarda daha fazla görülme sebeplerinden birinin de hakim esen rüzgarlar olduğunu belirterek, rüzgarların etkisiyle dalgaların söz konusu canlıları kıyı kesimlere taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

        - Besin zinciri Karadeniz’deki varlıklarını etkiliyor

        Prof. Dr. Bat, denizanalarının hayvansal küçük organizmalarla beslendiğine vurgu yaparak, Karadeniz’in de bu anlamda zengin bir çeşitliliğe sahip olduğunu dile getirdi.

        Bat, balıklar ve diğer canlıların yumurtalarını tüketerek beslenebilen denizanalarının Karadeniz için önemli bir değere sahip olan hamsilerin de besin zincirine ortak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        “Hamsinin tüketmiş olduğu gıdaların başında zooplankton organizmalar geliyor. Bunlarla daha çok besleniyorlar. En büyükleri 'deniz ciğeri' olarak adlandırılan 'rhizostoma pulmo' denizanası ya da diğer denizanaları zaten etçil hayvanlar ve hamsinin tükettiği besinleri yiyebiliyor. Bunlar, hamsinin de yediği besinleri tüketmesinden dolayı ortamda besin zincirinin ikinci halkasını oluşturan bu zooplankton organizmaların azalmasına neden olabilir."

        Bat, denizanalarının sahillerde sağlık açısından da özellikle yüzücüler ve alerjik duruma sahip olan çocuklar için tehlikeler oluşturabildiğini anımsatarak, temas halinde vücutta kızarıklık ve yanma oluşturan denizanalarına karşı dikkati olunması gerektiğini ifade etti.

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