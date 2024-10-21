Gerze'de üniversite öğrencileri için dolmuş ücretlerinde indirime gidildi

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, üniversite öğrencilerinin ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik üniversite yönetimi ve Gerze Birlik Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı İbrahim Bal ile toplantı gerçekleştirdi.

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