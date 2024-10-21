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        Gerze'de üniversite öğrencileri için dolmuş ücretlerinde indirime gidildi

        Sinop'un Gerze ilçesinde üniversite öğrencilerden gelen talepler üzerine dolmuş ücretlerinde indirim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:45 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:48
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        Gerze'de üniversite öğrencileri için dolmuş ücretlerinde indirime gidildi
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        Sinop’un Gerze ilçesinde üniversite öğrencilerden gelen talepler üzerine dolmuş ücretlerinde indirim yapıldı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, üniversite öğrencilerinin ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik üniversite yönetimi ve Gerze Birlik Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı İbrahim Bal ile toplantı gerçekleştirdi.

        Kaymakamlık binasında yapılan toplantıda, öğrencilerin dolmuş ücretlerine ilişkin yapmış oldukları indirim talebi değerlendirildi.

        Kaymakam Arabacı başkanlığındaki toplantıda, alınan kararla Gerze-Sinop arası dolmuş ücretleri öğrenciler için 75 liradan 65 liraya düşürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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