Gerze'de iş yerlerine ruhsat denetimi yapıldı
Sinop'un Gerze ilçesinde Zabıta Müdürlüğü tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsat kontrolü gerçekleştirildi.
Sinop'un Gerze ilçesinde Zabıta Müdürlüğü tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsat kontrolü gerçekleştirildi.
Gerze Belediyesinden yapılan açıklamada, Hamidiye Mahallesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işyerlerinin ilgili yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uygunluğunu kontrol ederek iş yeri açma ve çalışma ruhsatları inceledi.
Ayrıca, ilan ve reklam vergisi güncelleme çalışmaları da yapıldı.
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