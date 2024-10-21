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        Gerze'de iş yerlerine ruhsat denetimi yapıldı

        Sinop'un Gerze ilçesinde Zabıta Müdürlüğü tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsat kontrolü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 19:29 Güncelleme: 21.10.2024 - 19:33
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        Gerze'de iş yerlerine ruhsat denetimi yapıldı
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        Sinop'un Gerze ilçesinde Zabıta Müdürlüğü tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsat kontrolü gerçekleştirildi.

        Gerze Belediyesinden yapılan açıklamada, Hamidiye Mahallesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işyerlerinin ilgili yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uygunluğunu kontrol ederek iş yeri açma ve çalışma ruhsatları inceledi.

        Ayrıca, ilan ve reklam vergisi güncelleme çalışmaları da yapıldı.

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