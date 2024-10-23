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        Sinop'ta Yeşilay, öğrencileri bağımlılık ve zararlı maddeler konusunda bilgilendirdi

        Sinop'ta Yeşilay tarafından üniversite öğrencilerine yönelik bağımlılık ve zararlı maddeler konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 16:10 Güncelleme: 23.10.2024 - 16:18
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        Sinop'ta Yeşilay, öğrencileri bağımlılık ve zararlı maddeler konusunda bilgilendirdi
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        Sinop’ta Yeşilay tarafından üniversite öğrencilerine yönelik bağımlılık ve zararlı maddeler konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Yeşilay Sinop Şubesi tarafından Sinop Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi'nde stant açıldı.

        Burada, Yeşilay görevlilerince öğrencilere bağımlılık ve zararlı maddeler konularında bilgiler aktarılarak, broşür dağıtıldı.

        Sinop Yeşilay Şube Başkanı Emin Erdem, gazetecilere, Yeşilay'ın kuruluşundan bu yana her türlü bağımlılıkla ve zararlı madde alışkanlıklarla mücadele eden bir sivil toplum örgütü olduğunu söyledi.

        Özellikle uyuşturucu, sigara ve alkol bağımlılığı konusunda konferanslar ve etkinliklerler düzenlediklerini belirten Erdem, şöyle konuştu:

        "Burada gençlerimizi bağımlılık ve zararlı maddeler konusunda broşürler ve çeşitli hediyeler vererek bilgilendiriyoruz. Yeşilay olarak üniversite gençliğini çok önemsiyoruz. Çünkü, öğrencilerimizde iyi yönde ve kötü yönde her türlü potansiyel bulunabiliyor. Öğrencilerimiz yurdumuzun birçok bölgesinden ailelerinden ayrılıp geliyor. Dolayısıyla bazı olumsuzluklara yönelmeleri de kolay olabiliyor. Biz bu durumda bulunan öğrencileri tersine çevirmeyi ve Yeşilay bünyesine alarak olumsuz davranışlardan uzak durmaları için kendilerine destek veriyoruz."

        Galeri
        Galeri

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