Türkeli'de orman ürünleri taşıyan araçlar denetlendi

Sinop’un Türkeli ilçesinde orman ürünleri taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, sürücülerin taşıma belgeleri ve damgaya tabi ürünlerin damgalama işlemleri kontrol edildi.

Ekiplerce, orman ürünlerinin taşınmasında usulsüzlüklerin engellenmesi ve rekabet ortamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

Söz konusu denetimlerin periyodik olarak devam edeceği öğrenildi.