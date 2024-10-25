Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Sinop'un Ayancık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Sinop’un Ayancık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, C.B. idaresindeki 57 KD 881 plakalı otomobil, Sinop-Ayancık kara yolu Dibekli köyü mevkisinde M.T.K’nın kullandığı 20 ALJ 298 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araç sürüleri ile 20 ALJ 298 plakalı araçta bulunan A.L.K ve D.K. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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