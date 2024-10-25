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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Sinop'un Ayancık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:32 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:32
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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Sinop’un Ayancık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, C.B. idaresindeki 57 KD 881 plakalı otomobil, Sinop-Ayancık kara yolu Dibekli köyü mevkisinde M.T.K’nın kullandığı 20 ALJ 298 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada araç sürüleri ile 20 ALJ 298 plakalı araçta bulunan A.L.K ve D.K. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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