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        Sinop'ta avlanan kırlangıç balıkları kilogramı 300 liradan satılıyor

        Sinop'ta balıkçıların ağlarına takılan kırlangıç balıkları, tezgahlarda kilogramı 300 liradan satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 12:14 Güncelleme: 26.10.2024 - 12:27
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        Sinop'ta avlanan kırlangıç balıkları kilogramı 300 liradan satılıyor
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        Sinop'ta balıkçıların ağlarına takılan kırlangıç balıkları, tezgahlarda kilogramı 300 liradan satışa sunuldu.

        Kentte küçük tekneleriyle denize açılan balıkçılar tarafından avlanan kırlangıç balıkları, tezgahlarda turuncu rengi ve görüntüsüyle dikkati çekiyor.

        Balıkçı İbrahim Coşkunarslan, AA muhabirine, kırlangıç balığının son zamanlarda ağlarına takılmaya başladığını söyledi.

        Hemen hemen her gün az da olsa tezgahlarda kırlangıç balığını görmenin mümkün olduğunu vurgulayan Coşkunarslan, "Kırlangıç balıkları şu an kilogramı 300 liradan satışa sunuluyor. Ağırlıkları 4 kilograma kadar çıkan kırlangıç balıklarımız oluyor. Bunlar daha çok restoranlar tarafından değerlendiriliyor. Çorbası ve şiş şeklinde hazırlanması daha makbul oluyor." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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