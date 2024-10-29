Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi TCSG-72, Sinop'ta ziyarete açıldı

        Sinop'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi TCSG-72, halkın ziyaretine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 13:43 Güncelleme: 29.10.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi TCSG-72, Sinop'ta ziyarete açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop’ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi TCSG-72, halkın ziyaretine açıldı.

        Sinop Limanı'nda bulunan iskeleye demirleyen TCSG-72 gemisi, vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı.

        Burada TCSG-72 Komutanlığında görevli personel, vatandaşlara gemi hakkında bilgi vererek sorularını yanıtladı.

        Geminin ziyarete açık kısımlarını görme fırsatı yakalayan vatandaşlar, gemide hatıra fotoğrafı da çektirdi.

        Ziyaretçiler, geminin ziyarete açılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, gemi personeline teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Kulübeden sadece 3 takviye!
        Kulübeden sadece 3 takviye!
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        AfD'li siyasetçiden Cumhuriyet Bayramı kutlaması
        AfD'li siyasetçiden Cumhuriyet Bayramı kutlaması
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Açık ara önde
        Açık ara önde
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"

        Benzer Haberler

        Ayancık'ta Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı
        Ayancık'ta Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı
        Boyabat'ta "101. Yıl Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası" düzenlendi
        Boyabat'ta "101. Yıl Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası" düzenlendi
        Türkeli'de aracın çarptığı büyükbaş hayvan yaralandı
        Türkeli'de aracın çarptığı büyükbaş hayvan yaralandı
        Gerze'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü için yürüyüş düzenlendi
        Gerze'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü için yürüyüş düzenlendi
        Sinop'un ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
        Sinop'un ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
        Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı dolasıyla çelenk sunma töreni düzenlendi
        Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı dolasıyla çelenk sunma töreni düzenlendi