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        Sinop'ta balıkçıların ağına mavi yengeç takıldı

        Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağına, Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 16:13 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:47
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        Sinop'ta balıkçıların ağına mavi yengeç takıldı
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        Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağına, Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç takıldı.

        Kentte denize açılan balıkçılar, yaşam alanları daha çok okyanuslar, Akdeniz ve Kızıldeniz olan mavi yengeç avladı.

        Balıkçı Talat Baş, AA muhabirine, mavi yengecin Karadeniz'de ağlarına takılmasının iklim değişikliğinin göstergesi olduğunu söyledi.

        Söz konusu canlının yaşam alanlarının daha çok sıcak denizler ve okyanus olduğunu vurgulayan Baş, "Son birkaç yıldır çok nadir olsa da ağlarımıza takılmaya başladı. Bu sezon ilk kez ağımıza takılmış oldu." dedi.

        Baş, tezgaha koydukları yengecin vatandaşların da ilgisini çektiğine işaret ederek, "Şekli, yapısı, rengi insanlara ilginç geliyor. Meraklarını gidermek için sürekli bize sorular soruyorlar." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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