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        Sinop'ta kaçakçılık operasyonunda tüfek, tabanca ve hançer ele geçirildi

        Sinop'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda tüfek, tabanca ve hançer ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 21:44 Güncelleme: 30.10.2024 - 21:44
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        Sinop'ta kaçakçılık operasyonunda tüfek, tabanca ve hançer ele geçirildi
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        Sinop’ta, jandarma ekiplerince düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda tüfek, tabanca ve hançer ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gerze ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce zanlının adresine yapılan operasyonda, 2 mavzer piyade tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 hançer, bir kasatura ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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