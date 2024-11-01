Sinop'ta 3'üncü Yaş Üniversitesi öğrencileri Boyabat'ın tarihi mekanlarını gezdi

Sinop'ta 3'üncü Yaş Üniversitesi öğrencileri, Sinop Kent Tarihi ve Arkeolojisi dersi kapsamında Boyabat ilçenin tarihi ve turistlik mekanlarını gezdi.

Sinop Üniversitesi koordinesinde Doç. Dr. Cenk Demir tarafından düzenlenen gezide, 65 yaş ve üzeri öğrenciler, Boyabat Kalesi, Boyabat Kültürel Miras Müzesi ve Orta Çarşı gibi tarihi ve turistlik mekanlarını gezerek bilgi edindi.

Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve ders sorumlusu Doç. Dr. Cenk Demir, geziye ilişkin yaptığı açıklamada, ileri yaşlı bireylerin kültürel mirasa ilgilerinin artmasının önemli olduğunu söyledi.

Derse katılım sağlayan 50 öğrencinin Boyabat'ı hem görme hem de tarihi mekanlarla ilgili bilgi edinme fırsatı yakaladıklarını vurgulayan Demir, "Öğrencilerimizin tarihi ve kültürel değerleri yerinde görmesi, öğrenim süreçlerine büyük katkı sağlıyor. Boyabat gibi zengin bir kültüre sahip bir yeri ziyaret etmek, öğrencilerimiz için önemli bir deneyim oldu." dedi.

Demir, projenin hayata geçmesinde emekleri olan tüm ilgililere teşekkür ederek, ilerleyen süreçlerde bu tür programlar düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.