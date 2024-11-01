Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta 3'üncü Yaş Üniversitesi öğrencileri Boyabat'ın tarihi mekanlarını gezdi

        Sinop'ta 3'üncü Yaş Üniversitesi öğrencileri, Sinop Kent Tarihi ve Arkeolojisi dersi kapsamında Boyabat ilçenin tarihi ve turistlik mekanlarını gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 15:28 Güncelleme: 01.11.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta 3'üncü Yaş Üniversitesi öğrencileri Boyabat'ın tarihi mekanlarını gezdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta 3'üncü Yaş Üniversitesi öğrencileri, Sinop Kent Tarihi ve Arkeolojisi dersi kapsamında Boyabat ilçenin tarihi ve turistlik mekanlarını gezdi.

        Sinop Üniversitesi koordinesinde Doç. Dr. Cenk Demir tarafından düzenlenen gezide, 65 yaş ve üzeri öğrenciler, Boyabat Kalesi, Boyabat Kültürel Miras Müzesi ve Orta Çarşı gibi tarihi ve turistlik mekanlarını gezerek bilgi edindi.

        Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve ders sorumlusu Doç. Dr. Cenk Demir, geziye ilişkin yaptığı açıklamada, ileri yaşlı bireylerin kültürel mirasa ilgilerinin artmasının önemli olduğunu söyledi.

        Derse katılım sağlayan 50 öğrencinin Boyabat'ı hem görme hem de tarihi mekanlarla ilgili bilgi edinme fırsatı yakaladıklarını vurgulayan Demir, "Öğrencilerimizin tarihi ve kültürel değerleri yerinde görmesi, öğrenim süreçlerine büyük katkı sağlıyor. Boyabat gibi zengin bir kültüre sahip bir yeri ziyaret etmek, öğrencilerimiz için önemli bir deneyim oldu." dedi.

        Demir, projenin hayata geçmesinde emekleri olan tüm ilgililere teşekkür ederek, ilerleyen süreçlerde bu tür programlar düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        Otobüsün açık kapısından düşüp ölmüştü! Ödül gibi ceza!
        Otobüsün açık kapısından düşüp ölmüştü! Ödül gibi ceza!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Sokak ortasında korkunç cinayet! Üvey babasını öldürdü
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Harris'ten Trump'ın ifadesine tepki
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        CHP'li Özgür Özel'den sine-i millet ve erken seçim açıklaması!
        CHP'li Özgür Özel'den sine-i millet ve erken seçim açıklaması!
        Vergi yüzsüzleri bugün açıklanıyor
        Vergi yüzsüzleri bugün açıklanıyor
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        Boşandılar
        Boşandılar
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        246 milyar liralık gelir hedefi
        246 milyar liralık gelir hedefi
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü

        Benzer Haberler

        Sinop'ta Kızılay Haftası dolasıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Sinop'ta Kızılay Haftası dolasıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Sinop'ta bir gecede binlerce kasa palamut avlandı
        Sinop'ta bir gecede binlerce kasa palamut avlandı
        Sinop'ta toplanan mantarlar Türkiye'nin farklı kentlerine gönderiliyor
        Sinop'ta toplanan mantarlar Türkiye'nin farklı kentlerine gönderiliyor
        Başkan Kara, panayır görevlileriyle bir araya geldi
        Başkan Kara, panayır görevlileriyle bir araya geldi
        Gerze'de okul servisleri denetlendi
        Gerze'de okul servisleri denetlendi
        Sinop Şehir Stadı kapılarını açmaya hazırlanıyor
        Sinop Şehir Stadı kapılarını açmaya hazırlanıyor