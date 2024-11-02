Sinop'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Sinop'un Gerze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sinop'un Gerze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
İ.Y. idaresindeki 57 FJ 088 plakalı motosiklet, Hamidiye Mahallesi Muzaffer Mızraklı Caddesi'nde devrildi.
Motosikletten düşerek yaralanan İ.Y, sağlık ekibince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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