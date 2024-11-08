Durağan'da konutlara ilk doğal gaz verildi

Sinop'un Durağan ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından konutlara ilk doğal gaz verildi.

Kaymakamlık önünde düzenlenen Doğal Gaz Meşale Yakma Töreni'nde konuşan Vali Mustafa Özarslan, doğal gazın Durağan halkına hayırlı olmasını diledi.

Halka hizmet etmenin birinci vazifeleri olduğunu vurgulayan Özarslan, bu hizmetlerin yapılmasında kendilerine en büyük desteği veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Özarslan, "önce millet" anlayışıyla halka hizmet etmeye devam edeceklerine dikkati çekerek, "Doğal gazın Durağan ilçemize ulaşmasında katkısı olan herkese teşekkür ederim. Çünkü biz her zaman önce millet diyoruz. Millete hizmet etmek bizlerin birinci vazifesidir. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.