Büyük Önder Atatürk Sinop'un ilçelerinde törenle anıldı

Saraydüzü ilçesindeki Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Kaymakam Ahmet Faruk Öksüz ve Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı önünde yapılan tören, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, ve Garnizon Komutanı Albay Ergün Yörük’ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Sedat Işıdı Kültür Merkezi'nde anma programında ise öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak şiirler okundu.

Gerze ilçesinde Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı ve Belediye Başkanı Osman Belovacıklı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saat 09.05’te saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

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