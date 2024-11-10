Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Büyük Önder Atatürk Sinop'un ilçelerinde törenle anıldı

        Sinop'un Boyabat, Gerze ve Saraydüzü ilçelerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ıncı yılı dolasıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 12:43 Güncelleme: 10.11.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyük Önder Atatürk Sinop'un ilçelerinde törenle anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Boyabat, Gerze ve Saraydüzü ilçelerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ıncı yılı dolasıyla törenler düzenlendi.

        Gerze ilçesinde Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı ve Belediye Başkanı Osman Belovacıklı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saat 09.05’te saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

        Sedat Işıdı Kültür Merkezi'nde anma programında ise öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak şiirler okundu.

        - Boyabat

        Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı önünde yapılan tören, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, ve Garnizon Komutanı Albay Ergün Yörük’ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

        Saat 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi’nde devam eden anma programında, öğrencilerce şiirler okunarak çeşitli gösteriler sunuldu.

        Program, hafta boyunca yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

        - Saraydüzü

        Saraydüzü ilçesindeki Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Kaymakam Ahmet Faruk Öksüz ve Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Spor camiasından 10 kasım mesajları
        Spor camiasından 10 kasım mesajları
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        Siyasilerden 10 Kasım mesajları
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        Kan donduran cinayette yeni görüntüler: Şirin'in katili ile karşılaştığı an
        Kan donduran cinayette yeni görüntüler: Şirin'in katili ile karşılaştığı an
        Trump ABD siyasetindeki ender liderlerden biri oldu
        Trump ABD siyasetindeki ender liderlerden biri oldu
        Üniversiteli genç kız annesini sevgilisine öldürttü!
        Üniversiteli genç kız annesini sevgilisine öldürttü!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Heykeller de sevilir!
        Heykeller de sevilir!
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        İşte Bronckhorst'un 11'i!
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Galatasaraylılar kapattırdı
        Galatasaraylılar kapattırdı
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!

        Benzer Haberler

        Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Sinop'ta bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralan...
        Sinop'ta bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralan...
        Sinop'ta orman işletme lojmanında çıkan yangın söndürüldü
        Sinop'ta orman işletme lojmanında çıkan yangın söndürüldü
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Sinop'ta "Toprağa Saygı Yürüyüşü" düzenlendi
        Sinop'ta "Toprağa Saygı Yürüyüşü" düzenlendi
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı