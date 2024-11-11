Karadeniz'de ağlara takılan hamsi kilogramı 150 liradan satılıyor

Karadeniz'de balıkçıların ağlarına takılmaya başlayan hamsi kilogramı 150 liradan tezgahlarda satışa sunuluyor.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, kasım ayının ilk haftasıyla birlikte hamsinin nadir de olsa balıkçı ağlarına takıldığını söyledi.

Şu an Karadeniz'in bazı bölgelerinde hamsi avcılığının yapılmaya başlandığını vurgulayan Ünlü, sezonun geri kalanı için hamsiden az da olsa umutlu olduklarını dile getirdi.

Hamsi fiyatlarının şu an için yüksek seyretmesinin doğal olduğunu anlatan Ünlü, şunları kaydetti: