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        Sinop'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu

        Sinop'un Boyabat, Türkeli, Durağan ve Erfelek ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 15:52 Güncelleme: 11.11.2024 - 15:57
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        Sinop'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu
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        Sinop’un Boyabat, Türkeli, Durağan ve Erfelek ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikildi.

        Boyabat ilçesinde Osman köyündeki alanda düzenlenen etkinlikte, 23 bin lavanta fidanı toprakla buluşturuldu. Kaymakam Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, daha yeşil bir Türkiye için bugün binlerce fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

        Etkinliğe katılarak katkı sunanlara teşekkür eden Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Diktiğimiz bu fidanlar ekonomimize katkı yapacağı gibi bizlerin akciğerlerine de oksijen verecekler. nefes verecekler. Elbette dikilen bu fidanların büyümesi için bakıma ve korunmaya da ihtiyacı vardır. Resmi ve sivil tüm vatandaşlarımıza sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğu hep birlikte yerine getireceğiz. “

        Türkeli ilçesinde Gemiyanı Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte ise 300 fidanın dikimi yapıldı.

        Etkinlikte, Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından katılımcılara keşkek ikram edilirken, çocuklara ise boyama kitabı dağıtıldı.

        Etkinlikte, Kaymakam Safa Kahraman ve Belediye Başkanı Veysel Şahin de çocuklarla fidan dikti.

        Durağan ve Erfelek ilçelerinde de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle düzenlenen etkinliklerde fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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