Sinop'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu

Sinop’un Boyabat, Türkeli, Durağan ve Erfelek ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikildi.

Boyabat ilçesinde Osman köyündeki alanda düzenlenen etkinlikte, 23 bin lavanta fidanı toprakla buluşturuldu. Kaymakam Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, daha yeşil bir Türkiye için bugün binlerce fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Etkinliğe katılarak katkı sunanlara teşekkür eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Diktiğimiz bu fidanlar ekonomimize katkı yapacağı gibi bizlerin akciğerlerine de oksijen verecekler. nefes verecekler. Elbette dikilen bu fidanların büyümesi için bakıma ve korunmaya da ihtiyacı vardır. Resmi ve sivil tüm vatandaşlarımıza sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğu hep birlikte yerine getireceğiz. “