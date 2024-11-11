Gerze'de fidan dikim etkinliği düzenlendi

Etkinliğe, Kaymakam Arabacı'nın yanı sıra Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, Orman İşletme Müdürü Ali Keskin diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, burada çocuklarla fidan dikerek çocuklara balon hediye etti.

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