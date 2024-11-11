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        Gerze'de fidan dikim etkinliği düzenlendi

        Sinop'un Gerze ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 16:35 Güncelleme: 11.11.2024 - 17:44
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        Gerze'de fidan dikim etkinliği düzenlendi
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        Sinop’un Gerze ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

        “Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes” temasıyla Gerze Anaokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, fidan dikimi yapıldı.

        Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, burada çocuklarla fidan dikerek çocuklara balon hediye etti.

        Etkinliğe, Kaymakam Arabacı'nın yanı sıra Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, Orman İşletme Müdürü Ali Keskin diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

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