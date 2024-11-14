Sinop'ta 5. Lakerda Festivali başladı

Sinop'ta bu yıl 5'incisi düzenlenen Lakerda Festivali kortej yürüyüşüyle başladı.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği tarafından gerçekleştirilen ve 4 gün sürecek festivalde söyleşi, panel, konser ve en iyi lakerda yarışması gibi etkinlikler yapılacak.

Uzman şefler, yemek yazarları, fotoğraf sanatçıları, film yapımcıları ve lakerda üreticilerinin katılacağı festivalin açılışı, kortej yürüyüşüyle başladı.