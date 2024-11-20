Sinop'ta Sahil Güvenlik 72. Bot Komutanlığının yeni hizmet binası 2025'te hizmete girecek

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sahil Güvenlik 72. Bot Komutanlığının yapımı devam eden yeni hizmet binasının 2025 yılında hizmete alınacağı bildirildi.

Özarslan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, 175 kilometre sahil şeridine sahip Sinop’un huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Açıklamasında bu kapsamda Sahil Güvenlik 72. Bot Komutanlığının hizmet kalitesini artıracak yeni hizmet binasının yapım çalışmalarında son aşamaya gelindiğini vurgulayan Özarslan, şunları kaydetti:

"Üç tarafı denizlerle çevrili ve 175 kilometre sahil şeridiyle Karadeniz'de en uzun sahili olan ilimizde, denetim ve kontrollerimizin artmasıyla, balıkçılarımız ve balıklarımız da usulsüz avcılığa karşı daha iyi korunacak. Denizde arama, kurtarma, boğulmalara yönelik can güvenliğini koruma faaliyetlerimizde daha etkin olacağız. Sinop'umuza verdikleri destekleri için İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’ya teşekkür ediyorum."