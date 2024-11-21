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        Sinop'ta bir araçta uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi

        Sinop'ta gerçekleştirilen uygulamada bir araçta uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 15:46 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:49
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        Sinop'ta bir araçta uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi
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        Sinop'ta gerçekleştirilen uygulamada bir araçta uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince yol kontrolü yapıldı.

        Durdurulan bir araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile bir tüfek ele geçirildi.

        Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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