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        Sinop'ta restoranda çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'un Türkeli ilçesinde restoranda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 19:18 Güncelleme: 24.11.2024 - 19:26
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        Sinop'ta restoranda çıkan yangın söndürüldü
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        Sinop’un Türkeli ilçesinde restoranda çıkan yangın söndürüldü.

        İlçe merkezi Yalı Mahallesi’nde faaliyet gösteren restoranda odun sobasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri ile emniyet ve sağlık görevlileri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

        Yangında büyük çapta hasar oluşan restoran kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

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