Boyabat'ta Muhtarlar Toplantısı düzenlendi

Toplantıya, Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakgil, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Özel İdare Sekreteri Yahya Çınkıl ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Özarslan, toplantıda, mahalle ve köylerin tüm sorunlarının çözümüne yönelik gerekli adımların atıldığını belirterek, devletin her zaman vatandaşlarının hizmetinde olduğunu vurguladı.

Boyabat Kaymakamlığı Fuaye Salonu’nda yapılan toplantıda, Kaymakamı Enver Yılmaz, ilçede yapılan çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

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