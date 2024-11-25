Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat'ta Muhtarlar Toplantısı düzenlendi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 16:53 Güncelleme: 25.11.2024 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyabat'ta Muhtarlar Toplantısı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop’un Boyabat ilçesinde Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.

        Boyabat Kaymakamlığı Fuaye Salonu’nda yapılan toplantıda, Kaymakamı Enver Yılmaz, ilçede yapılan çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

        Ardından muhtarların talep ve önerileri dinlenerek, karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

        Vali Özarslan, toplantıda, mahalle ve köylerin tüm sorunlarının çözümüne yönelik gerekli adımların atıldığını belirterek, devletin her zaman vatandaşlarının hizmetinde olduğunu vurguladı.

        Toplantıya, Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakgil, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Özel İdare Sekreteri Yahya Çınkıl ve diğer ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        Genç kızın organları 4 hastaya can oldu
        Genç kızın organları 4 hastaya can oldu
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?

        Benzer Haberler

        Karadeniz'de kötü hava koşulları balık avcılığını olumsuz etkiliyor
        Karadeniz'de kötü hava koşulları balık avcılığını olumsuz etkiliyor
        Sinop'ta restoranda çıkan yangın söndürüldü
        Sinop'ta restoranda çıkan yangın söndürüldü
        Sinop'ta kar nedeniyle köylerinde mahsur kalan iki hasta kurtarıldı
        Sinop'ta kar nedeniyle köylerinde mahsur kalan iki hasta kurtarıldı
        Sürdürülebilir balıkçılık için "küçük boydaki balıkları avlamayın" uyarısı
        Sürdürülebilir balıkçılık için "küçük boydaki balıkları avlamayın" uyarısı
        Boyabat Gençlik Merkezi ekibi Fibonacci Robot Olimpiyatları'nda dünya ikinc...
        Boyabat Gençlik Merkezi ekibi Fibonacci Robot Olimpiyatları'nda dünya ikinc...
        Gerze'de hükümet konağı ek hizmet binası inşa edilecek
        Gerze'de hükümet konağı ek hizmet binası inşa edilecek