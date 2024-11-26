Sinop'ta kardan dolayı 11 köy yolu ulaşıma kapandı
Sinop'ta kar yağışı dolasıyla 11 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sinop'ta kar yağışı dolasıyla 11 köy yolu ulaşıma kapandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte üç gündür etkili olan kar nedeniyle Gerze'de 7, Ayancık’ta 3 ve Dikmen ilçesinde 1 olmak üzere 11 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdare ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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