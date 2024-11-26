Sinop'ta kardan dolayı 11 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop'ta kar yağışı dolasıyla 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte üç gündür etkili olan kar nedeniyle Gerze'de 7, Ayancık’ta 3 ve Dikmen ilçesinde 1 olmak üzere 11 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.