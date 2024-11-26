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        Sinop'ta kardan dolayı 11 köy yolu ulaşıma kapandı

        Sinop'ta kar yağışı dolasıyla 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 11:43 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:55
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        Sinop'ta kardan dolayı 11 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Sinop'ta kar yağışı dolasıyla 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte üç gündür etkili olan kar nedeniyle Gerze'de 7, Ayancık’ta 3 ve Dikmen ilçesinde 1 olmak üzere 11 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdare ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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