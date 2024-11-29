Ayancık'ta kadınlara şiddete karşı bilgilendirici broşür dağıtıldı

Görevlilerce kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES), Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) uygulamaları ile fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel ve tek taraflı ısrarlı takip gibi şiddet türleriyle karşılaşmaları durumunda neler yapılması gerektiğine yönelik bilgiler aktarıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.