Gerze'de huzurevi sakinlerine yangına müdahale eğitimi verildi
Sinop'un Gerze ilçesinde huzurevi sakinlerine yangına müdahale eğitimi verildi.
Sinop’un Gerze ilçesinde huzurevi sakinlerine yangına müdahale eğitimi verildi.
Gerze Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitimde, katılımcılara yangın güvenliği ve acil durum müdahale yöntemleri anlatıldı.
Ekiplerce daha sonra huzurevi sakinlerine yangına hızlı müdahale tekniklerini uygulamalı olarak gösterildi.
Eğitim kapsamında ekiplerce ayrıca yaşlı vatandaşlara yangınla mücadelede ekipmanlarının tanıtımı yapılarak, kullanım şekilleriyle ilgili bilgi aktarıldı.
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