Gerze'de huzurevi sakinlerine yangına müdahale eğitimi verildi

Eğitim kapsamında ekiplerce ayrıca yaşlı vatandaşlara yangınla mücadelede ekipmanlarının tanıtımı yapılarak, kullanım şekilleriyle ilgili bilgi aktarıldı.

Ekiplerce daha sonra huzurevi sakinlerine yangına hızlı müdahale tekniklerini uygulamalı olarak gösterildi.

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