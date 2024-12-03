Türkeli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
Sinop'un Türkeli ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Cumhuriyet Ortaokulu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Ardından öğrencilerce şiirler okunarak çeşitli gösteriler sunuldu.
Program, özel eğitim öğretmenlerinin hazırladıkları resim sergisinin açılışı ile son buldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.