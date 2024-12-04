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        Boyabatlı judocu Balkan Şampiyonası'nda 2. oldu

        Yunanistan'ın Soroviç kentinde düzenlenen Veteranlar Judo Balkan Şampiyonası'nda Boyabatlı sporcu Fatih Dağıstanlı, M1 kategorisi 73 kiloda gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 09:28 Güncelleme: 04.12.2024 - 09:46
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        Boyabatlı judocu Balkan Şampiyonası'nda 2. oldu
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        Yunanistan'ın Soroviç kentinde düzenlenen Veteranlar Judo Balkan Şampiyonası'nda Boyabatlı sporcu Fatih Dağıstanlı, M1 kategorisi 73 kiloda gümüş madalya kazandı.

        Boyabat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, Fatih Dağistanlı'yı çalıştıran Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü judo antrenörü Ferdi Altın ve sporcuyu tebrik ederek, "Emeklerimizin azimli, disiplinli çalışmalarımızın karşılığını aldığımız için mutluyuz. Dünya ikincisi olan teknoloji ekibimizden sonra judoda da uluslararası ödül alan Fatih Dağıstanlı, spora ilgi duyan gençlerimizi cesaretlendirip ilham kaynağı olacaktır. " dedi.

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