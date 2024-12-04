Sinop'ta "Gökbörü'nün Alpleri" resim sergisi açıldı

Serginin açılışına, Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sayit Yusuf, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Sergide yer alan eserlerin her birinin ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Ceylan, daha sonra serginin süreciyle ilgili katılımcılara bilgi aktardı.

Doç. Dr. Ceylan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, davetlilere sergiye gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

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