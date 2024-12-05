Boyabat'ta çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Ekiplerin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Ömer köyünde Yaşar Dündar'a ait iki katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir evde çıkan yangında ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

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