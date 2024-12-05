Boyabat'ta park halindeki otomobil, yangın sonucu hasar gördü

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Durmuş ve çevredekiler, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek alevleri söndürdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.