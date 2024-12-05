Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat'ta park halindeki otomobil, yangın sonucu hasar gördü

        Sinop'un Boyabat ilçesinde park halindeki otomobilde, çıkan yangın sonucu hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 19:47 Güncelleme: 05.12.2024 - 19:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyabat'ta park halindeki otomobil, yangın sonucu hasar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Boyabat ilçesinde park halindeki otomobilde, çıkan yangın sonucu hasar oluştu.

        Camikebir Mahallesi Martı Sokak'ta Emirhan Durmuş'un marketin önüne çalışır durumda park ettiği 34 TF 2525 plakalı otomobilinin motor bölümünde patlamanın ardından yangın çıktı.

        Durmuş ve çevredekiler, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek alevleri söndürdü.

        Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Yangın sonucu araçta hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya: Sıcak savaş başlayabilir
        Rusya: Sıcak savaş başlayabilir
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        Hama: Savaşın kaderini belirleyen cephe
        Hama: Savaşın kaderini belirleyen cephe
        Rusya ile Kuzey Kore arasında anlaşma
        Rusya ile Kuzey Kore arasında anlaşma
        Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
        Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Hakimden katile tokat gibi cevap!
        Hakimden katile tokat gibi cevap!
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"

        Benzer Haberler

        Sinop'ta "Kitap Değiş, Dünya Geniş" etkinliği düzenlendi
        Sinop'ta "Kitap Değiş, Dünya Geniş" etkinliği düzenlendi
        Boyabat'ta çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu
        Boyabat'ta çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu
        Türkeli'de Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi
        Türkeli'de Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi
        Ayancık'ta öğrencilere sıfır atıkla ilgili farkındalık eğitimi verildi
        Ayancık'ta öğrencilere sıfır atıkla ilgili farkındalık eğitimi verildi
        Durağan'da madde bağımlılığı semineri düzenlendi
        Durağan'da madde bağımlılığı semineri düzenlendi
        Sinop'ta servis minibüsünün devrildiği kazada 15 kişi yaralandı
        Sinop'ta servis minibüsünün devrildiği kazada 15 kişi yaralandı