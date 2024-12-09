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        Sinop'ta Çanakkale Savaşı malzemeleri sergilendi

        Sinop'un Gerze ilçesinde Çanakkale Savaşı malzemeleri sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 17:52 Güncelleme: 09.12.2024 - 17:52
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        Sinop'ta Çanakkale Savaşı malzemeleri sergilendi
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        Sinop’un Gerze ilçesinde Çanakkale Savaşı malzemeleri sergilendi.

        Gerze Belediyesi tarafından açılan sergide, öğrencilere Çanakkale Savaşı ve ülke tarihi hakkında bilgiler verildi.

        Öğrencilere savaştan kalan malzemelerinin de tanıtıldığı sergide, Çanakkale Savaşı’nın tarihi önemi de anlatıldı.

        Belediye Başkanı Osman Belovacıklı da sergiyi ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

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