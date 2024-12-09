Sinop'ta Çanakkale Savaşı malzemeleri sergilendi

Belediye Başkanı Osman Belovacıklı da sergiyi ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere savaştan kalan malzemelerinin de tanıtıldığı sergide, Çanakkale Savaşı’nın tarihi önemi de anlatıldı.

Gerze Belediyesi tarafından açılan sergide, öğrencilere Çanakkale Savaşı ve ülke tarihi hakkında bilgiler verildi.

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