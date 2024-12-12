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        Sinop'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 17:59 Güncelleme: 12.12.2024 - 18:20
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        Sinop'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Murat Balta yönetimindeki 67 SD 727 plakalı otomobil, Yenice köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine Boyabat Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile traktörde bulunan Sevde Nur Kaval Balta, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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