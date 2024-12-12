Sinop'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Murat Balta yönetimindeki 67 SD 727 plakalı otomobil, Yenice köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine Boyabat Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile traktörde bulunan Sevde Nur Kaval Balta, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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