Dede yadigarı su değirmeninin taşlarını torunu döndürüyor

RAMAZAN ÖZCAN - Sinop'ta, 200 yıl önce kurulduğu tahmin edilen ve günümüze kadar ayakta kalan dede yadigarı su değirmeninin taşları, torunu tarafından döndürülüyor.

Yıllar önce Türkeli ilçesi Akçabük köyünde mısır, arpa, yulaf gibi tahıl ürünlerinin öğütülmesi için kurulan su değirmeni, köy sakinlerine hizmet sunmaya devam ediyor.

Akçabük köyü deresinden ulaştırılan su sayesinde taşları döndürülen değirmende köylüler, geleneksel yöntemlerle mısır, buğday ve arpa öğüterek un elde ediyor.

Uzun yıllar yurt dışında çalışan ve emekli olduktan sonra köye yerleşen 61 yaşındaki Şanver Can, AA muhabirine, değirmenin çok eski bir yapı olduğunu söyledi. Tam tarihi bilinmemekle birlikte yapının 200 yıllık geçmişe sahip olduğunu tahmin ettiklerini vurgulayan Can, "Daha fazlası da olabilir tam tarihini bilmiyoruz. Bize dedemizden miras kalma, elimizden geldiği kadarıyla çalıştırıp çevirmeye bakıyoruz. 1980'li yıllardan bu tarafa kendi imkanlarımız dahilinde değirmenimizi çalıştırmaya çalışıyoruz." dedi.

- "Bizden sonra bu değirmeni çalıştıracak biri yok gibi" Değirmende buğday, mısır ve arpa öğütülmeye devam edildiğini anlatan Can, şöyle konuştu: "Köylülerimiz eşekle, traktörle değirmene geliyor, ürünlerini öğütüyoruz. Hak olarak bize gönlünden ne koparsa onu veriyorlar ya da bir torbada bir ölçek un alıyoruz. Değirmende havalar soğudu ve kar olduğu zaman alttaki çarklar buz tutuyor. Buzları kırmak zor oluyor, su kanalına kar yağdığı zaman onları kürekle temizliyoruz. Su yüksek olduğu zaman zorluk yaşıyoruz. Bizden sonra bu değirmeni çalıştıracak biri yok gibi. Bizim çocuklarımız bakmıyor, kendi işleri oluyor. Biz öldükten sonra ne olacağını Allah bilir. Herhangi bir arızasını kendimiz yapamıyoruz ama tamirini yapan bir ustamız var. Kendisine söylüyoruz, gelip tamirini yapıyor."