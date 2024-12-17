Meteorolojik uyarının ardından yük gemileri Sinop'un doğal limanına sığındı

Sinop Valiliğinden yapılan uyarıda ise vatandaşlardan fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Gemiler buradaki bekleyişlerine devam ederken, balıkçı tekneleri de denize açılmayarak liman ve barınaklarda kaldı.

Meteorolojik verilere göre, denizlerde saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda gemi, kentin güneyinde bulunan İçliman mevkisine sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısı üzerine, Karadeniz'de uluslararası taşımacılık yapan 40'a yakın yük gemisi, Sinop'un güneyindeki doğal limana demirledi.

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