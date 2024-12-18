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        AK Parti Sinop İl Başkanı Giresun, 4 Ocak'ta kongrede aday olmayacağını duyurdu

        AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, partisinin 4 Ocak'ta yapılacak il kongresinde aday olmayacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 15:47 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:20
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        AK Parti Sinop İl Başkanı Giresun, 4 Ocak'ta kongrede aday olmayacağını duyurdu
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        AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, partisinin 4 Ocak’ta yapılacak il kongresinde aday olmayacağını bildirdi.

        Giresun, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 7 yıl önce büyük bir aşkla ve inançla devraldığı AK Parti Sinop İl Başkanlığı görevini yaklaşan kongrede devredeceğini belirtti.

        Partisinin takdir ve tensipleriyle dava hizmetine Genel Merkez'de devam edeceğini vurgulayan Giresun, şunları kaydetti:

        "Sinop'a, teşkilatımıza ve partimize hizmet etmenin onurunu her an yüreğimde hissettim. Görevim boyunca, Sinop'umuza ve hemşehrilerimize layık olmak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunmak için gece gündüz demeden çalıştım. Şimdi ise bu kutlu bayrağı, daha ileriye taşıyacak arkadaşlarımıza devredeceğiz. Görev sürem boyunca ilmek ilmek işlediğimiz her hizmette, Sinop halkının desteğini her daim yanımızda hissettik. Sinop’un vefakar insanlarına, gösterdikleri sabır, sevgi ve destek için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu şehir için yapılan her hizmet, bu topraklara duyduğumuz minnetin bir göstergesi oldu. Yeni görevimde de aynı aşk ve şevkle çalışmaya devam edeceğim."

        Giresun, görevi boyunca kendisinden desteği ve güveni hiç esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere diğer tüm ilgililere teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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