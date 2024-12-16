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        Sinop'ta atıl durumdaki eski okul binaları köy yaşam merkezlerine dönüştürülecek

        Sinop'ta atıl durumdaki 6 köy okulu binası köy yaşam merkezine dönüştürülerek vatandaşın hizmetine sunulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 15:11 Güncelleme: 16.12.2024 - 15:27
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        Sinop'ta atıl durumdaki eski okul binaları köy yaşam merkezlerine dönüştürülecek
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        Sinop'ta atıl durumdaki 6 köy okulu binası köy yaşam merkezine dönüştürülerek vatandaşın hizmetine sunulacak.

        Vali Mustafa Özarslan, beraberindeki ilgililerle Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, Köy Yaşam Merkezi Projesi'ne ilişkin bilgiler verdi.

        Özarslan, burada yaptığı konuşmada, proje kapsamında ilk etapta 6 eski köy okulu binasının 6 ay içerisinde Köy Yaşam Merkezi’ne dönüştürüleceğini söyledi.

        Projeyle hem eski okul binalarının verimli şekilde kullanılmasının hem de köylerde yaşayan vatandaşların sosyal hayatlarının geliştirilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

        "İnşa edeceğimiz köy yaşam merkezlerimiz muhtarlık hizmet binası olarak kullanılmasının yanında, kişisel gelişim ve meslek edindirmeyle ilgi eğitimler, tarım ve hayvancılıkla ilgili kurslar, kadın kooperatiflerinin çalışmaları ve seminer amaçlı da kullanılacaktır. Bunun yanı sıra köy yaşam merkezlerimizin hem kapalı hem de açık alanları düğün, nişan, sünnet gibi özel gün kutlamaları ile bayramlaşma gibi sosyal faaliyetlere ev sahipliği yapacak. Bu süreçte amacımız, sadece binaları yenilemek değil, aynı zamanda köylerimizin ruhunu ve kimliğini koruyarak, bu mekanları yaşam dolu alanlara dönüştürmektir."

        Projeyle, köylerin yeniden cazibe merkezleri haline getirilmesinin de hedeflendiğini aktaran Özarslan, konuşmasının ardından projenin diğer paydaş kurumlarıyla işbirliği protokolü imzaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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