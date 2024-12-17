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        Türkeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:28 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:10
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        Türkeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki bir ev ve araca yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce ev ve araçtaki aramada bir miktar uyuşturucu madde ile 6 bıçak ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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