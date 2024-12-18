Sinop'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Sinop'un Türkeli ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Güzelyurt Mahallesi Şehit Osman Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Türkeli, Çatalzeytin ve Ayancık belediyelerinin itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangın sonrası apartmanın çatısında büyük çapta hasar oluştu.
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