Sinop'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Türkeli, Çatalzeytin ve Ayancık belediyelerinin itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güzelyurt Mahallesi Şehit Osman Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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