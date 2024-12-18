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        Sinop'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

        Sinop'un Türkeli ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 09:22 Güncelleme: 18.12.2024 - 09:29
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        Sinop'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

        Güzelyurt Mahallesi Şehit Osman Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Türkeli, Çatalzeytin ve Ayancık belediyelerinin itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

        Yangın sonrası apartmanın çatısında büyük çapta hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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