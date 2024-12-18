Sinop'ta aranan 2 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 115 personelin katılımıyla 36 noktada uygulama gerçekleştirildi.

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