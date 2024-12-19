Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        AK Parti Sinop'ta il başkanlığı için temayül yoklaması gerçekleştirdi

        AK Parti Sinop'ta, 4 Ocak'ta yapılacak il kongresi öncesi temayül yoklaması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 13:36 Güncelleme: 19.12.2024 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Sinop'ta il başkanlığı için temayül yoklaması gerçekleştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Sinop'ta, 4 Ocak'ta yapılacak il kongresi öncesi temayül yoklaması gerçekleştirdi.

        AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu ve Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı koordinatörlüğünde parti binasında gerçekleştirilen temayül yoklamasında parti yöneticileri ve üyeler il başkanı görmek istedikleri kişiler için oy kullandı.

        AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'de il başkanlığının çok onurlu ve yükü ağır bir görev olduğunu söyledi.

        Mevcut İl Başkanı Uğur Giresun'un 6 yılı aşkın süredir bu görevi başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Aksu, Giresun'a yaptığı tüm hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

        İlçe kongrelerini tamamlayarak il kongrelerine başladıklarını anımsatan Aksu, şöyle konuştu:

        "2025 yılı ocak ayında muhtemelen Sinop il kongremiz olacak. Dolasıyla il başkanlığı için bir bayrak değişimi olacak. Bizim dün yaptığımız bire bir görüşmelerde, çalışmalarda değerlendirmelerimiz oldu. Ama ben partime, Türkiye Yüzyılı'na şu katkıyı sunmak istiyorum diyen kim varsa yine dinlemeye hazırız. İnşallah Türkiye Yüzyılı vizyonunda Sinop'u daha yukarı taşıyacak bir tabloyu hep birlikte ortaya koyacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi
        Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi
        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti
        Dün kaybolmuştu! Cansız bedeni bulundu
        Dün kaybolmuştu! Cansız bedeni bulundu
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Filler gerçekten farelerden korkar mı?
        Filler gerçekten farelerden korkar mı?
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Bir yıl hapis istemi
        Bir yıl hapis istemi

        Benzer Haberler

        Gerze'de motosikletin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
        Gerze'de motosikletin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Sinop'ta aranan 2 kişi yakalandı
        Sinop'ta aranan 2 kişi yakalandı
        AK Parti Sinop İl Başkanı Giresun, 4 Ocak'ta kongrede aday olmayacağını duy...
        AK Parti Sinop İl Başkanı Giresun, 4 Ocak'ta kongrede aday olmayacağını duy...
        Sinop'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
        Sinop'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
        Sinop'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı
        Sinop'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı