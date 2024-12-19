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        Sinop'taki çalıştayda gençlerin fikirleri alınarak sorun ve talepleri dinlendi

        Sinop'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığınca uygulamaya konulan Gençlik Politikaları Belgesi Vizyon Çalıştayı kapsamında gençlerin fikirleri alınarak sorun ve talepleri dinlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 14:06 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:31
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        Sinop'taki çalıştayda gençlerin fikirleri alınarak sorun ve talepleri dinlendi
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        Sinop'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığınca uygulamaya konulan Gençlik Politikaları Belgesi Vizyon Çalıştayı kapsamında gençlerin fikirleri alınarak sorun ve talepleri dinlendi.

        Sinop Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen çalıştayda afet yönetimi, dayanıklılık, bilim, teknoloji, çevre ve hayat boyu öğrenme gibi 11 başlıkta gençlerin görüşleri alındı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, burada yaptığı konuşmada, bakanlıkları tarafından uygulamaya konulan programla gençlerin ihtiyaçları ve beklentilerini doğru politikalarla zenginleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Geleceğin Türkiye'sine gençlerin fikirleriyle yön vermek istediklerini vurgulayan Kalyon, şöyle konuştu:

        "Bu çalıştayın hedefi, gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif alanda daha aktif olmalarını sağlayarak, onlara özel projeler geliştirmektir. Burada alınacak kararlar ülkemizin gençlik politikalarını da yön verecektir. Gençlerin fikirleri ve hayalleri, çalıştayın en önemli rehberi olacaktır. Gençlerimizin topluma katkı sunmalarını sağlamak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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