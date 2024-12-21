Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde 75. Yıl Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 16:10 Güncelleme: 21.12.2024 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Boyabat ilçesinde 75. Yıl Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.

        Başhekimlik tarafından düzenlenen yangın tatbikatı, Sinop UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve hastane çalışanları olmak üzere 35 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Hastanenin acil servisinde "Yangın var" uyarısıyla başlayan tatbikatta senaryo gereği, hastane önüne yönlendirilen ekiplerince güvenlik koridoru oluşturarak yaralanan, dumanlardan etkilenen ve bina içinde mahsur kalan hastalar kurtarıldı.

        Giriş kattaki yaralılar sedyeyle hastane dışına çıkartılırken, üst katlarda mahsur kalan yaralılar ise merdivenli itfaiye aracıyla indirildi.

        Yaralılar sedyeyle bahçe içinde UMKE tarafından kurulan, içinde tıbbi ve teknik cihazların bulunduğu Acil Mücadele Ünitesine taşındı.

        Tatbikatta yangından etkilenen 6 kişiden biri hayatını kaybetti, bir hasta da ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

        Tedavilerin yapıldığı Acil Mücadele Ünitesine zorla girmek isteyen ve sağlık personeline saldıran 2 kişi ise güvenlik güçleri tarafından engellendi.

        Tatbikatta görevli tüm personele teşekkür eden Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hatice Kübra Temirkaynak Yılmaz, "Hastanemizde gerçekleştirilen planlı yangın tatbikatını UMKE, itfaiyemiz, polisimiz, hastane personelimiz ile birlikte geçirdik. Görev alan tüm ekipler gerçek bir yangınmış gibi ciddiyetle davranıp, görevlerini başarıyla yaptılar." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP yerli ve millilikten uzaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP yerli ve millilikten uzaklaşıyor
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Mimar Turgut Toydemir toprağa verildi
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Kendime bayağı yükseldim"
        "Kendime bayağı yükseldim"
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        "Şöhreti hazmedemedi"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?

        Benzer Haberler

        Sinop'ta iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sinop'ta iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta 3'üncü kattaki balkondan bir alt katın balkonuna düşen kişi öldü
        Sinop'ta 3'üncü kattaki balkondan bir alt katın balkonuna düşen kişi öldü
        Bakan Yardımcısı Gizligider, Sinop'ta "Tarımsal Üretimin Planlanması Toplan...
        Bakan Yardımcısı Gizligider, Sinop'ta "Tarımsal Üretimin Planlanması Toplan...
        Sinop'ta belediye tarafından halk toplantısı düzenlendi
        Sinop'ta belediye tarafından halk toplantısı düzenlendi
        Yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni, boş zamanlarında ahşaptan mutfak malze...
        Yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni, boş zamanlarında ahşaptan mutfak malze...