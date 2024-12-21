Sinop'ta kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları değerlendirildi

Sinop'ta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği iş birliğiyle, "Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele ve Kültür Varlıklarının İade Süreci" konferansı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta yaptığı konuşmada, Anadolu'dan yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin tekrar ülkeye getirilmesi sürecinde yoğun gayret ve çaba harcandığını söyledi.

Türkiye'nin devlet olarak dünyada en fazla tarihi eser envanterine sahip ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Boz, dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde tarihi eserlerin devlet müzelerinden ziyade özel müzelerde sergilendiğini vurguladı. Kaçak yolla yurt dışına çıkarılan eserlerin iade süreçlerinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Boz, tarihi eserlerin korunmasının önemli olduğunu ancak sadece kaçakçılıkla mücadele ederek üstesinden gelinmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Boz, daire olarak bu konuda eğitim faaliyetleri de yürüttüklerini anlatarak, şöyle konuştu: "Kültür varlıklarının iadesi herkesi çok heyecanlandırıyor. İşin içine milli duygular giriyor. Biz kaçaklıkla mücadele ediyoruz ama operasyonel bir birim değiliz. Devletimizin operasyonel birimlerine, kolluk kuvvetlerine bu noktada her türlü katkıyı veriyoruz ama kaçakçılıkla mücadele ederken eğitime de ihtiyacımız var. Bu sebeple özellikle çocuklara yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütüyoruz. Kaçakçılıkla mücadelede bu tür faaliyetlerin önemli olduğunu düşünüyoruz."