CHP Sinop Milletvekili Karadeniz Boyabat'ta partililerle buluştu

Sinop'taki nükleer santral projesinin çevreye zarar vereceğini dile getiren Karadeniz, "CHP'nin nükleer santrallere karşı olan bakışı, insan sağlığından, doğanın güzelliğinden daha önemli değildir." diye konuştu.

CHP Boyabat İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Karadeniz, iktidara yürüyen bir parti olduklarını ifade ederek, ülkenin geleceğini inşa etme noktasında önemli sorumluluklar taşıdıklarını söyledi.

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