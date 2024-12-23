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        CHP Sinop Milletvekili Karadeniz Boyabat'ta partililerle buluştu

        CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Boyabat ilçesinde düzenlenen İlçe Danışma Kurulu toplantısında partililerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 13:16 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:30
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        CHP Sinop Milletvekili Karadeniz Boyabat'ta partililerle buluştu
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        CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Boyabat ilçesinde düzenlenen İlçe Danışma Kurulu toplantısında partililerle bir araya geldi.

        CHP Boyabat İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Karadeniz, iktidara yürüyen bir parti olduklarını ifade ederek, ülkenin geleceğini inşa etme noktasında önemli sorumluluklar taşıdıklarını söyledi.

        Sinop'taki nükleer santral projesinin çevreye zarar vereceğini dile getiren Karadeniz, "CHP'nin nükleer santrallere karşı olan bakışı, insan sağlığından, doğanın güzelliğinden daha önemli değildir." diye konuştu.

        Partililerden destek isteyen Karadeniz, “İktidara yürüyen parti olarak birbirimizi yıpratan, birbirimizi aşağı çeken mücadele içinde olmayacağız." dedi.

        Karadeniz konuşmasının ardından partililerin talep ve önerilerini dinledi.

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        Galeri

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