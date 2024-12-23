Saraydüzü'nde Muhtarlar Toplantısı yapıldı

Özarslan, ayrıca toplantıda, ilçe genelinde yapılan çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgiler verdi.

Toplantıda, muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Özarslan, eksikliklerin giderilmesi için yetkililere talimat verdi.

Saraydüzü Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya, Kaymakam Ahmet Faruk Öksüz, Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu, köy ve mahalle muhtarlarıyla diğer ilgililer katıldı.

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