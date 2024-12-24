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        Sinop'ta öğrenciler "Sinop'umuzu Tanıyalım" projesiyle kenti tanıma fırsatı buluyor

        Sinop'ta Valilik tarafından uygulamaya konulan "Sinop'umuzu Tanıyalım" projesi kapsamında bir grup öğrenci kentin tarihi ve turistlik mekanlarını gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 13:36 Güncelleme: 24.12.2024 - 13:46
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        Sinop'ta öğrenciler "Sinop'umuzu Tanıyalım" projesiyle kenti tanıma fırsatı buluyor
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        Sinop'ta Valilik tarafından uygulamaya konulan "Sinop'umuzu Tanıyalım" projesi kapsamında bir grup öğrenci kentin tarihi ve turistlik mekanlarını gezdi.

        Sinop Valiliğince ilçe ve köylerde eğitim gören çocukların kenti daha iyi tanımaları amacıyla başlatılan proje çerçevesinde Saraydüzü ilçesinden bir grup öğrenci Vali Mustafa Özarslan’ın davetlisi olarak kent merkezine geldi.

        Valilik makamında ağırladığı öğrencilerle bir süre sohbet eden Özarslan, kent hakkında bilgiler verdi.

        Özarslan, burada yaptığı konuşmada, Sinop'un, tarihi ve doğal güzellikleriyle eşsiz bir şehir olduğunu söyledi.

        Böyle özel bir kentin tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını çok önemli gördüklerini vurgulayan Özarslan, "Proje sayesinde daha önce Sinop’umuzun kültürel mirasını görmemiş öğrencilerimize bu değerleri yerinde göstererek hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini sağlıyoruz." dedi.

        Daha sonra kentin tarihi ve turistlik mekanlarını gezen öğrencilere, rehberler tarafından bilgilendirme yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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