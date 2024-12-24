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        Erfelek 100. Yıl İçme Suları Birliği Toplantısı yapıldı

        Sinop'ta Erfelek 100. Yıl İçme Suları Birliği Toplantısı Vali Mustafa Özarslan başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 15:34 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:39
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        Erfelek 100. Yıl İçme Suları Birliği Toplantısı yapıldı
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        Sinop'ta Erfelek 100. Yıl İçme Suları Birliği Toplantısı Vali Mustafa Özarslan başkanlığında yapıldı.

        Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda, birliğin 2024 yılı faaliyetleri değerlendirildi.

        Birlik Başkanı Mustafa Başdağ'ın birlik çalışmaları hakkında bilgiler aktardığı toplantıda, bölgedeki içme suyu altyapısının iyileştirilmesi, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve geleceğe yönelik projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.

        Galeri
        Galeri

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