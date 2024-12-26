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        Sinop'ta tünel içinde duvara çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

        Sinop'ta, tünel içinde duvara çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 17:42 Güncelleme: 26.12.2024 - 18:01
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        Sinop'ta tünel içinde duvara çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
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        Sinop'ta, tünel içinde duvara çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Hakan S'nin kullandığı 57 AT 703 plakalı kamyonet, Sinop-Samsun kara yolu Çiftlik Tüneli içinde kontrolden çıkarak duraklama cebinin duvarına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce araçtan çıkarılan Hakan S'nin, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Hakan S'nin cenazesi incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan tünel ise aracın bulunduğu yerden kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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