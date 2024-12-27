Gerze'de marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Zabıta ekiplerince gıda ve hijyen kontrollerinin de yapıldığı denetimde, esnaflara fahiş fiyat ve yanıltıcı etiket konularında uyarılarda bulunuldu.

Ticaret İl Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gerze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak denetimde, ilçede faaliyet gösteren marketlerdeki stok ve fiyat karşılaştırmaları yapılarak, depolardaki ürünler kontrol edildi.

Sinop'un Gerze ilçesinde market ve alışveriş merkezlerinde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

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