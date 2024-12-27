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        Sinop Valisi Özarslan, "Dilimizin Zenginlikleri" etkinliğine katıldı

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, bir anaokulunda düzenlenen "Dilimizin Zenginlikleri" etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 15:39 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:41
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        Sinop Valisi Özarslan, "Dilimizin Zenginlikleri" etkinliğine katıldı
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        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, bir anaokulunda düzenlenen "Dilimizin Zenginlikleri" etkinliğine katıldı.

        Hayme Ana Özel Eğitim Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Özarslan, çocuklarla sohbet etti.

        Daha sonra etkinlik kapsamında öğretmenler tarafından verilen eğitimi takip eden Özarslan, bu tür etkinliklerin özel eğitim öğrencilerinin dil ve kültür gelişimine önemli katkı sunduğunu söyledi.

        Özel öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Özarslan, "Özellikle öğretmenlerimize minnettarlıklarımı sunuyorum. Yavrularımızla çok güzel ilgileniyorlar. Kendi evlatları gibi sahipleniyor, şefkatle yaklaşıyor ve yavrularımızı sevgiyle büyütüyorlar. Bütün öğretmenlerimize yavrularımıza gösterdikleri ilgiden, sabırlarından ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

        Vali Özarslan'a etkinlikte İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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